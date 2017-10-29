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Арсенал та Челсі одержали шості перемоги в чемпіонаті Англії

Київ • УНН

 • 9668 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В рамках 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги дві лондонські команди "Челсі" та "Арсенал" здобули чергові перемоги, повідомляє УНН.

У домашній зустрічі зі "Суонсі" "Арсенал" мав величезну ігрову перевагу – 73 на 27 відсоток володіння м'ячем, 17:4 удари по воротах, 5:2 кутові. Проте перевага після фінального свистку вимірювалася лише 1-м голом. На взяття воріт Клукаса, господарі відповіли точними ударами у другому таймі Колашинаца та Ремзі – 2:1.

Натомість чинний чемпіон Англії "Челсі" в гостях завдяки точному ударові Едена Азара святкував виграш над аутсайдером "Борнмутом" 0:1.

Примітно, що "Арсенал" та "Челсі" мають ідентичні показники – 6 перемог і 19 очок, що дозволяє їм ділити 4 і 5 рядки.

Зауважимо, що у наступному турі на команди очікують важка перевірка: "Челсі" на "Стемфорд Брідж" прийматимуть "Мачестер Юнайтед", а "Арсенал" завітає до лідера змагань "Манчестер Сіті".

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