Арсенал та Челсі одержали шості перемоги в чемпіонаті Англії

У домашній зустрічі зі "Суонсі" "Арсенал" мав величезну ігрову перевагу – 73 на 27 відсоток володіння м'ячем, 17:4 удари по воротах, 5:2 кутові. Проте перевага після фінального свистку вимірювалася лише 1-м голом. На взяття воріт Клукаса, господарі відповіли точними ударами у другому таймі Колашинаца та Ремзі – 2:1.

Натомість чинний чемпіон Англії "Челсі" в гостях завдяки точному ударові Едена Азара святкував виграш над аутсайдером "Борнмутом" 0:1.

Примітно, що "Арсенал" та "Челсі" мають ідентичні показники – 6 перемог і 19 очок, що дозволяє їм ділити 4 і 5 рядки.

Зауважимо, що у наступному турі на команди очікують важка перевірка: "Челсі" на "Стемфорд Брідж" прийматимуть "Мачестер Юнайтед", а "Арсенал" завітає до лідера змагань "Манчестер Сіті".