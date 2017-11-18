"Арсенал" переміг "Тотенхем" у лондонському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На газоні стадіону "Емірейтс" місцевий ФК "Арсенал" приймав "Тотенхем" в рамках Північнолондонського дербі 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, передає УНН.
Перші моменти у баталії створили господарі. Простріли низом Беллеріна та Озіла несли загрозу воротам Льоріса. Натомість "Тотенхем" відповів гострим ударом під штангу Еріксена та спробою Кейна – двічі "канонірів" виручав Петер Чех.
Кінцівка першої 45-хвилинки визначила переможця зустрічі. Верхова подача зі штрафного від Озіла завершилася точним ударом головою під стійку воріт Льоріса, а згодом комбінація команди французького фахівця Арсена Венгера увінчалася голом Санчеса після прострілу Лякасетта – 2:0.
Зауважимо, що для "канонірів" дана звитяга в Північнолондонському дербі стала 81-ю при 51 нічиї та 62 поразках.
Примітно, що кращим бомбардиром в історії дербі з 8 голами є Емануель Адебайор, який три сезони відіграв за "Арсенал", а пізніше з 2011 по 2015 роки захищав кольори "шпор".
Додамо також, в таблиці команда Венгера наблизилася о колективу Почеттіно на відстань в 1 пункт – 23 проти 22.
Як повідомляв УНН, Ібрагімович вперше після травми потрапив до заявки "Манчестер Юнайтед".