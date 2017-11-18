"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби

Первые моменты в баталии создали хозяева. Прострелы низом Беллерина и Озила несли угрозу воротам Льориса. А "Тоттенхэм" ответил острым ударом под штангу Эриксена и попыткой Кейна - дважды "канониров" выручал Петер Чех.

Концовка первой 45-минутки определила победителя встречи. Верховая подача со штрафного от Озила завершилась точным ударом головой под штангу Льориса, а затем комбинация команды французского специалиста Арсена Венгера увенчалась голом Санчеса после прострела Лякасетта - 2:0.

Заметим, что для "канониров" данная победа в Севернолондонськом дерби стала 81-й при 51 ничьих и 62 поражениях.

Примечательно, что лучшим бомбардиром в истории дерби с 8 голами является Эмануэль Адебайор, который три сезона сыграл за "Арсенал", а позже с 2011 по 2015 годы защищал цвета "шпор".

Добавим также, в таблице команда Венгера приблизилась в коллектива Почеттино на расстояние в 1 пункт - 23 против 22.

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