"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На газоне стадиона "Эмирейтс" местный ФК "Арсенал" принимал "Тоттенхэм" в рамках Севернолондонського дерби 12-го тура Английской Премьер-лиги, передает УНН.
Первые моменты в баталии создали хозяева. Прострелы низом Беллерина и Озила несли угрозу воротам Льориса. А "Тоттенхэм" ответил острым ударом под штангу Эриксена и попыткой Кейна - дважды "канониров" выручал Петер Чех.
Концовка первой 45-минутки определила победителя встречи. Верховая подача со штрафного от Озила завершилась точным ударом головой под штангу Льориса, а затем комбинация команды французского специалиста Арсена Венгера увенчалась голом Санчеса после прострела Лякасетта - 2:0.
Заметим, что для "канониров" данная победа в Севернолондонськом дерби стала 81-й при 51 ничьих и 62 поражениях.
Примечательно, что лучшим бомбардиром в истории дерби с 8 голами является Эмануэль Адебайор, который три сезона сыграл за "Арсенал", а позже с 2011 по 2015 годы защищал цвета "шпор".
Добавим также, в таблице команда Венгера приблизилась в коллектива Почеттино на расстояние в 1 пункт - 23 против 22.
Как сообщал УНН, Ибрагимович впервые после травмы попал в заявку "Манчестер Юнайтед".