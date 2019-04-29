"Арсенал-Київ" здобув шосту перемогу і покинув останнє місце УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На стадіоні “Динамо” ім. Лобановського відбулося заключне протистояння 26-го туру УПЛ між київським “Арсеналом” та чернігівською “Десною”, передає кореспондент УНН.
Господарі доволі швидко поставили "Десну" в складне становище, двічі забивши до середини тайму. Спочатку Авгімян у падінні головою переправив м'яч у сітку воріт завдяки результативному навісу Владислава Калітвінцева, а далі Слінкін затримав суперника у чужому штрафному – пенальті забив Оріховський. У дебюті другої половини кіпер Литовка врятував "Десну" від ще одного м'яча, відбивши постріл Калітвінцева – 2:0.
Відзначимо, що представник "канонірів" Джаба Ліпартія провів свій 150 поєдинок в елітному чемпіонаті України в кар'єрі.
Примітно, що у гостей обірвалася рекордна серія клубу в якій вони не програвали сім разів поспіль.
Також додамо, кияни набрали 21 пункт і відірвалися від останнього місця чемпіонату на якому знаходиться "Чорноморець" на три очки.