Армія рф вбила в Україні 373 дитини – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські військові вбили в Україні щонайменше 373 дитини. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Станом на ранок 21 серпня 2022 року більше ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 373 дитини загинули та понад 721 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Під час фіксації воєнних злочинів, які здійснили окупанти в Маріуполі Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.
Також 20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від 3 до 8 років.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 387, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 64, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.