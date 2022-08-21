Армия рф убила в Украине 373 ребенка – Офис Генпрокурора

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"По состоянию на утро 21 августа 2022 года более 1094 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 373 ребенка погибли и более 721 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

Во время фиксации военных преступлений, совершенных оккупантами в Мариуполе Донецкой области, стало известно о гибели еще 10 детей в возрасте от 1 до 17 лет.

Также 20 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры г. Вознесенск Николаевской области получили тяжелые ранения трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 387, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 64, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.