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Армія Ізраїлю завдала ударів по бойовиках в секторі Газа

Армія Ізраїлю завдала ударів по бойовиках в секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Ізраїльська армія завдала серію ударів по місцях дислокації бойовиків в секторі Газа. Про це повідомляє радіостанція "Ехо Москви", передає УНН.

"Військові заявили, що вразили 18 цілей, що належать до радикального руху "Хамас", - йдеться в повідомленні.

Про загиблих і поранених не повідомляється.

Відзначається, що даний удар став відповіддю на підрив фугасу біля кордону з сектором Газа. В результаті інциденту, який стався напередодні, були поранені четверо ізраїльських військовослужбовців. Після цього бойовики сектора Газа запустили ракету по Ізраїлю, яка потрапила в дах житлового будинку, але не розірвалася.

Нагадаємо, ВПС Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по терористичної інфраструктури в палестинському секторі Газа у відповідь на три пуски ракет по ізраїльській території.

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