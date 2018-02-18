Армія Ізраїлю завдала ударів по бойовиках в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Ізраїльська армія завдала серію ударів по місцях дислокації бойовиків в секторі Газа. Про це повідомляє радіостанція "Ехо Москви", передає УНН.
"Військові заявили, що вразили 18 цілей, що належать до радикального руху "Хамас", - йдеться в повідомленні.
Про загиблих і поранених не повідомляється.
Відзначається, що даний удар став відповіддю на підрив фугасу біля кордону з сектором Газа. В результаті інциденту, який стався напередодні, були поранені четверо ізраїльських військовослужбовців. Після цього бойовики сектора Газа запустили ракету по Ізраїлю, яка потрапила в дах житлового будинку, але не розірвалася.
Нагадаємо, ВПС Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по терористичної інфраструктури в палестинському секторі Газа у відповідь на три пуски ракет по ізраїльській території.