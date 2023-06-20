Армія дронів за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Луганщині, у результаті ефективної роботи роти ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) під назвою "Ахіллес" 92-го окремого механізованого батальйону, вдалося знищити значну кількість російської техніки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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У ході роботи Армії дронів було уражено — танк, зенітний ракетний комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» та командно-штабна машина «Кушетка-Б».
Також, міністр цифрової трансформації України подякував захисникам за потужну роботу.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Армія дронів частково залишила росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку, вивівши з ладу систему супутникового зв'язку, яка дозволяла росіянам оперативно обмінюватися інформацією.