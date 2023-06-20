Армия дронов за два дня уничтожила российской техники на миллионы долларов

Детали

В ходе работы Армии дронов были поражены — танк, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» и командно-штабная машина «Кушетка-Б».

Также, министр цифровой трансформации Украины поблагодарил защитников за мощную работу.

Напомним

Ранее сообщалось, что Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении, выведя из строя систему спутниковой связи, которая позволяла россиянам оперативно обмениваться информацией.