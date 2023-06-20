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Армия дронов за два дня уничтожила российской техники на миллионы долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. На Луганщине, в результате эффективной работы роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием "Ахиллес" 92-го отдельного механизированного батальона, удалось уничтожить значительное количество российской техники. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Армия дронов за два дня уничтожила российской техники на миллионы долларов

Детали

В ходе работы Армии дронов были поражены — танк, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» и командно-штабная машина «Кушетка-Б».

Также, министр цифровой трансформации Украины поблагодарил защитников за мощную работу.

Напомним

Ранее сообщалось, что Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении, выведя из строя систему спутниковой связи, которая позволяла россиянам оперативно обмениваться информацией.

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