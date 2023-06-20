Армия дронов за два дня уничтожила российской техники на миллионы долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На Луганщине, в результате эффективной работы роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием "Ахиллес" 92-го отдельного механизированного батальона, удалось уничтожить значительное количество российской техники. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
В ходе работы Армии дронов были поражены — танк, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К», бронетранспортер, «Урал» и командно-штабная машина «Кушетка-Б».
Также, министр цифровой трансформации Украины поблагодарил защитников за мощную работу.
Напомним
Ранее сообщалось, что Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении, выведя из строя систему спутниковой связи, которая позволяла россиянам оперативно обмениваться информацией.