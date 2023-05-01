“АРМА - заручник ситуації”: нардеп розповіла про зловживання правоохоронців при передачі Агентству проблемних арештованих активів

Деталі

Вона розповіла, що закон передбачає, що слідчий або прокурор має обґрунтувати у своєму клопотанні необхідність передачі конкретного активу до АРМА, і вже на основі цього суд ухвалює відповідне рішення.

Цитата

“Майно в управління передається виключно ухвалою слідчого судді. Це не обов’язок - передавати АРМА майно. Слідчий вирішує і клопоче перед судом, чому саме до АРМА передається майно в управління для подальшого проведення аукціонів, наприклад. Або просто накладається на майно арешт, і воно чекає свого "зіркового часу", коли закінчиться розслідування по кримінальній справі і його доля буде вирішена. В кожному конкретному випадку слідчий в клопотанні обґрунтовує необхідність про передачу цього майна до АРМА. І слідчий суддя розглядає доводи органа досудового розслідування, чи дійсно доцільно передавати в Агентство це майно. Тому можна сказати, що АРМА заручник в цій ситуації. Тут питання до слідчого, який зловживає своїми правами, і ще більше питань до слідчого судді. Бо він вирішує чи задовольняти клопотання, чи ні. І чому слідчі судді доходять до висновку, що майно, яке не може бути використане у господарській діяльності і буде просто простоювати, навіщо його тоді передавати в АРМА?”, - зазначила нардеп.

Контекст

Раніше в інтерв’ю УНН керівник АРМА Дмитро Жоравович розповів, про проблемні активи, які потрапляють в управління Агентства. Серед таких - недобудови, несправні автівки і навіть недобудований каналізаційний колектор. Також, за словами Жоравовича, правоохоронці намагалися передати в АРМА стадо корів.

Аби уникнути таких ситуацій, АРМА вже розробило законопроект, який наразі залишається без розгляду.

“АРМА слід долучати до консультацій з правоохоронцями при ухваленні рішень щодо передачі активів в управління, а також давати можливість висловити свою позицію у суді. Наші представники можуть надати слушні рекомендації щодо того, чи можливо управляти активом, як краще скласти клопотання, який шлях управління буде прийнятнішим для конкретного активу тощо. Натомість зараз всі ці рішення, за окремими винятками, приймаються без нашої участі, не враховують наш досвід і практичні нюанси управління, що призводить до патових вищевказаних ситуацій”, - зазначив Жоравович.