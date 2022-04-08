Арестович про трагедію у Краматорську: "Таким ударам передує ретельна дорозвідка"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63245 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 72394 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 83409 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 88671 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99128 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151784 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71244 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151724 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109951 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69495 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3м/с
53%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21542 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23156 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24349 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13451 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 14334 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63247 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151785 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175403 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151726 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96623 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99215 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43779 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47163 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61751 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Арестович про трагедію у Краматорську: "Таким ударам передує ретельна дорозвідка"

Київ • УНН

 • 192993 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ударам на кшталт того, який рашисти сьогодні завдали по залізничному вокзалу Краматорська, передує ретельна дорозвідка мети. Про це написав у своєму Facebook радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, інформує УНН.

Арестович про трагедію у Краматорську: "Таким ударам передує ретельна дорозвідка"

Цитата

"Треба розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка мети, як мінімум БПЛА, навідники на землі – надто дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати подібні удари", – написав Арестович.

Деталі

За його словами, орки чудово бачили, що били по цивільних, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагаються евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку.

Додамо

Користувачі соцмереж повідомляють про те, що прокремлівське агентство "РІА Новини" у Twitter опублікувало інформацію про вибух у Краматорську о 10:25, хоча перші повідомлення у чатах з'явилися приблизно о 10:30.

Також наголосили, що повідомлення "РІА" в соцмережу було опубліковано за допомогою сервісу TweetDeck, який використовують для надсилання відкладених постів.

Станом на 13.50 відповідного повідомлення в Twitter від "РІА Новини" не зафіксовано.

Контекст

Російські загарбники в п'ятницю завдали удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області касетним "Іскандером". Загинуло щонайменше 39 людей, серед яких 4 дитини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,500.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.06
Ethereum
$1,619.66