Арестович про трагедію у Краматорську: "Таким ударам передує ретельна дорозвідка"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ударам на кшталт того, який рашисти сьогодні завдали по залізничному вокзалу Краматорська, передує ретельна дорозвідка мети. Про це написав у своєму Facebook радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, інформує УНН.
Цитата
"Треба розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка мети, як мінімум БПЛА, навідники на землі – надто дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати подібні удари", – написав Арестович.
Деталі
За його словами, орки чудово бачили, що били по цивільних, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагаються евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку.
Додамо
Користувачі соцмереж повідомляють про те, що прокремлівське агентство "РІА Новини" у Twitter опублікувало інформацію про вибух у Краматорську о 10:25, хоча перші повідомлення у чатах з'явилися приблизно о 10:30.
Також наголосили, що повідомлення "РІА" в соцмережу було опубліковано за допомогою сервісу TweetDeck, який використовують для надсилання відкладених постів.
Станом на 13.50 відповідного повідомлення в Twitter від "РІА Новини" не зафіксовано.
Контекст
Російські загарбники в п'ятницю завдали удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області касетним "Іскандером". Загинуло щонайменше 39 людей, серед яких 4 дитини.