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Арештований машинобудівний завод пустять з аукціону за 7,2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Через електронний аукціон OpenMarket продаватимуть арештований ужгородський машинобудівний завод "Тиса" за 7,2 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП "СЕТАМ".

"На електронний аукціон OpenMarket (ДП "СЕТАМ") виставлено арештовану будівлю ужгородського машинобудівного заводу "Тиса". Стартова ціна лоту - 7 201 264 грн", - сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СЕТАМ – у нас нема нічого святого: про землі, Ленінів і чай для НАБУшників

Аукціон відбудеться - 7 лютого 2020 року.

Підприємство займалося виготовленням продукції на експорт для технічного оснащення автошляхів та автобанів країн Європи.

"Нинішній уряд запланував будувати багато доріг, тому відновлення подібних підприємств коштом інвесторів є важливим елементом для реформи. Думаю, на лот буде попит", - наголосив генеральний директор ДП Віктор Вишньов.

Нагадаємо, СЕТАМ роздає ікони.

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