Арестованный машиностроительный завод пустят с аукциона за 7,2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Через электронный аукцион OpenMarket будут продавать арестованный Ужгородский машиностроительный завод "Тиса" за 7,2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГП "СЕТАМ".
"На электронный аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ") выставлены арестованное здание ужгородского машиностроительного завода "Тиса". Стартовая цена лота - 7 201 264 грн", - сказано в сообщении.
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Аукцион состоится - 7 февраля 2020 года.
Предприятие занималось изготовлением продукции на экспорт для технического оснащения дорог и автобанов стран Европы.
"Нынешнее правительство запланировало строить много дорог, поэтому возобновление подобных предприятий за счет инвесторов является важным элементом для реформы. Думаю, на лот будет спрос", - отметил генеральный директор ГП Виктор Вишнёв.
Напомним, СЕТАМ раздает иконы.