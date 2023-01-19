Archer, БМП та NLAW: Зеленський подякував Швеції за новий пакет військової допомоги Україні

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«Щиро вдячний уряду Швеції та прем'єр-міністру Швеції за новий пакет військової допомоги Україні. БМП CV90, САУ Archer та ПТРК NLAW – потужна зброя, необхідна українській армії для визволення нашої землі від російських загарбників. Разом – до спільної перемоги!», - написав Зеленський у Twitter.

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Швеція готується відправити в Україну артилерійську систему Archer.