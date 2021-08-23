Арбітр, який врятував життя Еріксону отримав призначення на матч “Шахтар” — “Монако”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Визначилась суддівська бригада, яка обслуговуватиме поєдинок у відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між “Шахтарем” і “Монако”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Матч-відповідь між командами розсудить бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.
Допомагати Тейлору на лініях будуть Гарі Бесвік і Адам Нанн. Роль четвертого судді виконуватиме Девід Кут. За систему VAR будуть відповідати Стюарт Еттвелл і його помічник — Пол Тірні.
Варто відзначити, що за допомогою швидкої реакції судді Ентоні Тейлора і капітана збірної Данії Симона Кьяєра, відбувся порятунок життя півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена на недавньому чемпіонаті Європи.
Доповнення
Матч-відповідь між “Шахтарем” і “Монако” пройде у Харкові 25 серпня.