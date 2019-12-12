Арахамія заявив, що найближчим часом у Раді розглянуть законопроект про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді України найближчим часом законопроект щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі розглянуть у другому читанні. Про це він повідомив в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання коли у залі засідань ВРУ відбудеться розгляд законопроекту щодо ринку землі у другому читанні, Арахамія відповів: "Скоро".
За його словами, комітет з питань аграрної та земельної політики потрібно багато часу, щоб розглянути понад 4,6 тис. поправок, що надійшли до другого читанні.
Нагадаємо, до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Комітет на сьогоднішньому засіданні вдруге переніс засідання щодо розгляд законопроекту про ринок землі.