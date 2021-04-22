Арахамія: підтримка України з боку США важлива для багатьох країн Європи

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів має критично важливе значення не лише для нашої країни, а й для багатьох європейських країн з демократичними цінностями. Про це голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, повідомляє пресслужба з посиланням на його коментар CNN.

Цитата

“Будьте певні, російська агресія загрожує не лише Україні, але також іншим демократичним країнам нашого регіону. Постійна підтримка з боку США — військова, економічна, гуманітарна — була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми і наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації”, — зазначив Арахамія.

Деталі

Він також схвально оцінив реакцію міжнародної спільноти на стягування Росією військ до кордонів України.

“Якщо такі дії Росії були перевіркою — наші союзники в США і Європі не злякалися. Останні консультації Джо Байдена з Володимиром Зеленським та між іншими відповідальними за безпеку посадовцями так само, як і єдиний фронт українських партнерів в Європі, надіслали чіткий месидж Кремлю”, — наголосив нардеп.

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