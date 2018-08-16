Аптеки б’ють на сполох через "гугл-лікування" українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тенденція до так званого "гугл-лікування" серед українців набуває загрозливих масштабів. Пацієнти, що лінуються, або не мають змоги звернутися до лікарів за призначенням медичних препаратів, вдаються до самолікування на основі знань із Інтернету чи з телевізійної реклами. Про це йдеться у повідомленні Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), передає УНН.
Загалом, така згубна практика не нова для українців, кажуть аптекарі, і тут же додають, що сьогодні "вона набуває стрімкого поширення".
"Ми є свідками того, що кожен другий відвідувач аптеки просить продати ліки, які він бачив у рекламі, і які, на його думку, мають допомогти йому полегшити симптоми хвороби. На уточнювальні запитання провізорів про рекомендовану дозу чи про потрібну кількість ліків для проходження рекомендованого курсу – такі клієнти відповідей не мають. Звичайно, що аптекар готовий надати більш вичерпну інформацію про запитуваний препарат, однак, він не може підміняти собою лікаря", – говорить директор АПАУ Володимир Руденко.
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Із так званим "гугл-лікуванням" історія – аналогічна, підкреслюють фармацевти.
"Покупці не розуміють протипоказань запитуваних ліків, не володіють інформацію щодо можливостей суміщати різні препарати. Але, не зважаючи на це, вони витрачають кошти, купують, у підсумку ж – не отримують бажаного ефекту, або й взагалі в рази погіршують свій стан здоров’я", – пояснюють в АПАУ.
Члени асоціації переконані, що вказана проблема має стати предметом ретельного вивчення з боку профільних громадський та держаних установ, наголосив Руденко.
"Головна умова подолання такої тенденції – це обізнаність пацієнтів. Обізнаність про наслідки самолікування, обізнаність щодо джерел отримання вичерпної інформації про ліки. Також на державному рівні, на мою думку, має пропагуватися обов’язкове відвідування лікарів. Ми всі дорослі люди, і більшість з нас – це прекрасно розуміє, проте, вчинки ми робимо протилежні. Але у питаннях здоров’я та збереження життя, не можна шукати простих шляхів, бо вони, часто, хибні. Ризикуємо ж ми найціннішим", – резюмував він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, майже 8 тис. аптек долучилися до урядової програми “Доступні ліки”.