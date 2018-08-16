Аптеки б’ють на сполох через "гугл-лікування" українців

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тенденція до так званого "гугл-лікування" серед українців набуває загрозливих масштабів. Пацієнти, що лінуються, або не мають змоги звернутися до лікарів за призначенням медичних препаратів, вдаються до самолікування на основі знань із Інтернету чи з телевізійної реклами. Про це йдеться у повідомленні Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), передає УНН.