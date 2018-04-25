Apple запатентувала повністю скляний смартфон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Компанія Apple подала патент на розробку повністю скляного смартфона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Patently Apple.
Так, зазначено, що перший патент Apple на скляний смартфон з'явився ще в 2011 році, компанія працює над цим вже близько семи років. За задумом, скляна конструкція могла б взяти на себе функцію опори для компонентів пристрою, таких як екран, плата і акумулятор. Повідомляється, що поверхня смартфона повинна бути плоскою. Елемент може включати бічні стінки або утворювати замкнутий контур у вигляді сплюсненої трубки.
Також відзначено, що внутрішні деталі в смартфоні також можуть бути виготовлені з надміцного скла.
Нагадаємо, дизайнери американської корпорації продемонстрували макет майбутнього смартфона Apple, який буде оснащений трьома камерами.