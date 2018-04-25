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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple запатентовала полностью стеклянный смартфон

Киев • УНН

 • 17889 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Компания Apple подала патент на разработку полностью стеклянного смартфона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Patently Apple. 

Apple запатентовала полностью стеклянный смартфон

Так, отмечено, что первый патент Apple на стеклянный смартфон появился еще в 2011 году, компания работает над этим уже около семи лет. По задумке, стеклянная конструкция могла бы взять на себя функцию опоры для компонентов устройства, таких как экран, плата и аккумулятор. Сообщается, что поверхность смартфона должна быть плоской. Элемент может включать боковые стенки или образовывать замкнутый контур в виде сплюснутой трубки.

Также отмечено, что внутренние детали в смартфоне также могут быть изготовлены из сверхпрочного стекла.

Напомним, дизайнеры американской корпорации продемонстрировали макет будущего смартфона Apple, который будет оснащен тремя камерами.

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