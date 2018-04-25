Apple запатентовала полностью стеклянный смартфон

Так, отмечено, что первый патент Apple на стеклянный смартфон появился еще в 2011 году, компания работает над этим уже около семи лет. По задумке, стеклянная конструкция могла бы взять на себя функцию опоры для компонентов устройства, таких как экран, плата и аккумулятор. Сообщается, что поверхность смартфона должна быть плоской. Элемент может включать боковые стенки или образовывать замкнутый контур в виде сплюснутой трубки.

Также отмечено, что внутренние детали в смартфоне также могут быть изготовлены из сверхпрочного стекла.

Напомним, дизайнеры американской корпорации продемонстрировали макет будущего смартфона Apple, который будет оснащен тремя камерами.