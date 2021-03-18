Apple представить оновлену лінійку iPad Pro вже в квітні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Американська компанія Apple Inc планує анонсувати оновлену лінійку iPad Pro вже у квітні цього року. Про це повідомлено на інформаційній платформі Bloomberg, передає УНН.
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Компанія Apple Inc представить лінійку вже оновлених iPad Pro у квітні цього року. Повідомляється, що у пристроїв буде кращий процесор, що відповідає найпотужнішому чипу М1, а також вдосконалені камери. У планах компанії фігурує розробка міні-світлодіодного екрану (яскравіший та з більшим коефіцієнтом контрастності).
"Нові моделі будуть схожими на поточні iPad Pro та матимуть ті самі розміри 11-дюймового та 12,9-дюймового екранів", - зазначає Bloomberg.
Також відомо, що оновлені iPad Pro не вимагатимуть нових зарядних пристроїв.
Конкретна дата виходу лінійки нині не відома, ймовірно, плани анонсування iPad Pro саме в квітні зміняться.
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