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Apple представить оновлену лінійку iPad Pro вже в квітні - ЗМІ

Apple представить оновлену лінійку iPad Pro вже в квітні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15356 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Американська компанія Apple Inc планує анонсувати оновлену лінійку iPad Pro вже у квітні цього року. Про це повідомлено на інформаційній платформі Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Компанія Apple Inc представить лінійку вже оновлених iPad Pro у квітні цього року. Повідомляється, що у пристроїв буде кращий процесор, що відповідає найпотужнішому чипу М1, а також вдосконалені камери. У планах компанії фігурує розробка міні-світлодіодного екрану (яскравіший та з більшим коефіцієнтом контрастності).

"Нові моделі будуть схожими на поточні iPad Pro та матимуть ті самі розміри 11-дюймового та 12,9-дюймового екранів", - зазначає Bloomberg.

Також відомо, що оновлені iPad Pro не вимагатимуть нових зарядних пристроїв.

Конкретна дата виходу лінійки нині не відома, ймовірно, плани анонсування iPad Pro саме в квітні зміняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Великій Британії почали антимонопольне розслідування стосовно Apple

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