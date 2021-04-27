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АПЛ оголосила імена перших учасників Залу слави Прем'єр-ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Француз Тьєррі Анрі і англієць Алан Ширер першими були включені в Зал слави Англійської прем'єр-ліги (АПЛ). Про це повідомляє пресслужба футбольної ліги, передає УНН.

Деталі

Зарахування до учасників Залу слави відтепер буде вважатися найвищою індивідуальною нагородою, яка вручається Прем'єр-лігою.

Для того, щоб опинитися серед претендентів на потрапляння в Зал слави, футболіст повинен був завершити кар'єру до 1 серпня 2020 року.

Примітно, що кожному з лауреатів буде вручений іменний пам'ятний знак, із зазначенням року зарахування до учасників Залу слави АПЛ.

Доповнення

Ширер залишається найкращим бомбардиром АПЛ, забивши 260 м'ячів у 441 матчі за 14 сезонів. У сезоні-1994/95 він виграв титул з "Блекберном" під керівництвом Кенні Далгліша. Ширер - триразовий володар Золотої бутси і єдиний гравець в історії, який забив 100 м'ячів у АПЛ за два різних клуби.

Анрі двічі виграв чемпіонат Англії. Француз чотири рекордних рази виграв Золоту бутсу і забив за "канонірів" 175 м'ячів у 258 іграх - його досягнення поки не перевершив ніхто.

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