АПЛ объявила имена первых участников Зала славы Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Француз Тьерри Анри и англичанин Алан Ширер первыми были включены в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба футбольной лиги, передает УНН.
Детали
Зачисление к участникам Зала славы отныне будет считаться высшей индивидуальной наградой, которая вручается Премьер-лигой.
Для того, чтобы оказаться среди претендентов на попадание в Зал славы, футболист должен был завершить карьеру до 1 августа 2020 года.
Примечательно, что каждому из лауреатов будет вручен именной памятный знак с указанием года зачисления к участникам Зала славы АПЛ.
Дополнение
Ширер остается лучшим бомбардиром АПЛ, забив 260 мячей в 441 матче за 14 сезонов. В сезоне 1994/95 он выиграл титул с "Блэкберном" под руководством Кенни Далглиша. Ширер - трехкратный обладатель Золотой бутсы и единственный игрок в истории, забивший 100 мячей в АПЛ за два разных клуба.
Анри дважды выиграл чемпионат Англии. Француз четыре рекордных раза выиграл Золотую бутсу и забил за "канониров" 175 мячей в 258 играх - его достижения пока не превзошел никто.