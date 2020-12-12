АПЛ: “Манчестерське дербі” завершилося мировою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Манчестер Юнайтед” та “Манчестер Сіті” не змогли визначити сильнішого у поєдинку 12-го туру чемпіонату Англії на полі “Олд Траффорд”, передає УНН з посиланням на сайти колективів.
Забити командам у цьому поєдинку не вдалося — 0:0. Олександр Зінченко був відсутнім у заявці.
Таким чином в історії протистоянь цих команд “МЮ” має вже 76 виграшів проти 54 у “Сіті”.
Відзначимо, “Манчестер Юнайтед” залишається на 7-му місці в АПЛ, маючи в своєму активі 20 очок, а у “Манчестер Сіті” на один бал менше і 8-й рядок.