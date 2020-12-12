АПЛ: “Манчестерське дербі” завершилося мировою

Забити командам у цьому поєдинку не вдалося — 0:0. Олександр Зінченко був відсутнім у заявці.

Таким чином в історії протистоянь цих команд “МЮ” має вже 76 виграшів проти 54 у “Сіті”.

Відзначимо, “Манчестер Юнайтед” залишається на 7-му місці в АПЛ, маючи в своєму активі 20 очок, а у “Манчестер Сіті” на один бал менше і 8-й рядок.