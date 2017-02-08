АПК демонструє позитивну динаміку в 2016 році — Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Агропромисловий комплекс демонструє зростання виробництва на 6,1%. Про це під час засідання уряду повідомив голова Державної служби статистики Ігор Вернер, передає кореспондент УНН.
“У сільському господарстві спостерігається стійка позитивна динаміка”, — зазначив він.
За словами І.Вернера, в поточному році виробництво сільськогосподарської продукції зросло до 6,1%. Така динаміка спостерігається завдяки зростанню виробництва рослинницької продукції.
“В той же час збереглась негативна тенденція щодо зменшення виробництва продукції тваринництва”, — додав він.
За словами І.Вернера, зниження виробництва тваринницької продукції в минулому році було на рівні 2,6%.