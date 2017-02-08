АПК демонстрирует положительную динамику в 2016 году - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Агропромышленный комплекс демонстрирует рост производства на 6,1%. Об этом во время заседания правительства сообщил глава Государственной службы статистики Игорь Вернер, передает корреспондент УНН.
"В сельском хозяйстве наблюдается устойчивая положительная динамика", - отметил он.
По словам И.Вернера, в текущем году производство сельскохозяйственной продукции выросло до 6,1%. Такая динамика наблюдается благодаря росту производства растениеводческой продукции.
"В то же время сохранилась негативная тенденция уменьшения производства продукции животноводства", - добавил он.
По словам И.Вернера, снижение производства животноводческой продукции в прошлом году было на уровне 2,6%.