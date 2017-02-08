АПК демонстрирует положительную динамику в 2016 году - Госстат

"В сельском хозяйстве наблюдается устойчивая положительная динамика", - отметил он.

По словам И.Вернера, в текущем году производство сельскохозяйственной продукции выросло до 6,1%. Такая динамика наблюдается благодаря росту производства растениеводческой продукции.

"В то же время сохранилась негативная тенденция уменьшения производства продукции животноводства", - добавил он.

По словам И.Вернера, снижение производства животноводческой продукции в прошлом году было на уровне 2,6%.