Апеляцію у "справі рюкзаків" призначено на 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва призначив на 14 листопада розгляд скарги на запобіжний захід сину міністра МВС Арсену Авакова Олександру та іншим підозрюваним у "справі рюкзаків". Про це УНН повідомив адвокат О.Авакова Андрій Федур.
"Розгляд апеляційної скарги призначено на 14 листопада о 15:15", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.
У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.