Апелляцию по "делу рюкзаков" назначено на 14 ноября

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 14 ноября в 15:15", - сообщил адвокат.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционную жалобу на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.