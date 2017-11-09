Апелляцию по "делу рюкзаков" назначено на 14 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева назначил на 14 ноября рассмотрения жалобы на меру пресечения сыну министра МВД Арсену Авакова Александру и другим подозреваемым по "делу рюкзаков". Об этом УНН сообщил адвокат А.Авакова Андрей Федур.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 14 ноября в 15:15", - сообщил адвокат.
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционную жалобу на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.