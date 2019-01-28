Апеляцію на продовження арешту Вишинського розглянуть 31 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Херсонський апеляційний суд 31 січня розгляне скаргу на продовження арешту головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це у коментарі УНН повідомив його адвокат Андрій Доманський.
"В четвер, 31 січня, Херсонським апеляційним судом буде розглядатися апеляційна скарга на ухвалу про продовження строку про тримання під вартою головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського", - сказав адвокат.
Раніше повідомлялося суд продовжив арешт Вишинського до 16 лютого.
Як повідомляв УНН, захист направив до суду апеляційну скаргу на продовження арешту головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді.
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Нагадаємо, у слідчому комітеті РФ заявили, що встановили причетність співробітника СБУ до "перешкоджання журналістській діяльності" керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського і відкрили проти нього справу.
Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.