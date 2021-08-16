Апеляцію на домашній арешт Чауса суд розгляне сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перегляне рішення про домашній арешт екссудді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу 16 серпня. Про це пише УНН.
Цитата
“Розгляд запланований на 16 серпня о 9:30”, — повідомили в суді.
Що було раніше
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
Доповнення
Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомляв, що Рішення ВАКСу про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Чаусу будуть оскаржувати.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт до 18 серпня 2021 року.
Справа Чауса
Детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса у лікарні “Феофанія”.
Раніше Служба безпеки заявила про те, що затримала екссуддю Миколу Чауса на законних підставах. У відомстві заявляли, що знають про його місцезнаходження, і повідомили, затриманому надають необхідну медичну допомогу.
Як стало відомо зі ЗМІ, в п’ятницю, 30 липня, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка Вінницької області, і повідомив, що в селі з’явилася людина на ім’я Чаус Микола Олексійович 1966 року народження.
Чаус нібито підтвердив, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екс-суддею Дніпровського райсуду Києва.
Як повідомляв адвокат Чауса Олександр Вишневий, в Вінницьку область прямували детективи НАБУ для його затримання.
НАБУ закликало правоохоронців передати детективам підозрюваного колишнього суддю. Інформаційні видання повідомляли, що обвинуваченого Чауса перехопили співробітники Служби безпеки України.