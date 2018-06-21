Апеляційний суд залишив в силі рішення про скасування результатів виборів мера Кишинева
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 21 червня. УНН. Апеляційний суд Кишинева залишив в силі рішення про скасування результатів виборів мера столиці Молдови, передає УНН.
Апеляційний суд Кишинева ухвалив залишити в силі рішення першої інстанції, згідно з яким вибори мера Кишинева визнаються нелегітимними.
Так, 3 червня відбувся другий тур виборів в якому переміг лідер партії "Гідність і правда" Андре Нестасе, проте він так і не встиг вступити на посаду.
Як повідомляв УНН, його суперником був представник Партії соціалістів Іон Чебан.
У зв'язку з цим, сьогодні, біля будівлі мерії проходить демонстанція. Мітингувальники вийшли висловити свою незгоду, вони стверджують, що їх голос вкрадений.