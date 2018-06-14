Апеляційний суд вирішить, хто судитиме екс-заступника "міністра спорту Криму”

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до Апеляційного суду Києва обвинувальний акт щодо колишнього “заступника міністра спорту Криму” для визначення підсудності. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

“Прокуратурою АР Крим до Апеляційного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт відносно колишнього “заступника міністра спорту „Республіки Крим“, який обвинувачується у вчиненні державної зради, для визначення підсудності”, — повідомила прес-секретар.

Як повідомляв УНН, 2 лютого 2018 року співробітники контррозвідки СБУ затримали у пункті пропуску “Каланчак” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади. 

Згодом йому повідомили про підозру у державній зраді.

У червні було завершено слідство у справі “екс-заступника міністра спорту Криму”.

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