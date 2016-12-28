Апеляційний суд відмовив у розгляді апеляції на запобіжний захід голові ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у розгляді скарги щодо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Про це повідомили у прес-службі суду, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Суд 27 грудня відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що рішення оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні М.Охендовського від посади голови ЦВК.
Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.