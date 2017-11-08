Апеляційний суд Одеської області скасував запобіжний захід екс-фігурантам "справи 2 травня"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Одеської області скасував рішення Київського районного суду м.Одеси про обрання запобіжного заходу Є.Мефьодову та С.Долженкову. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Незважаючи на скасування запобіжного заходу, обвинувачені за ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 та ч.1 ст.109 ККУ залишаться в СІЗО до моменту завершення досудового розслідування, що завершується 17 листопада.
Нагадаємо, С. Долженкова і Є. Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у “справі 2 травня” в частині подій на Грецькій площі. Їм оголосили підозри за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Київський райсуд Одеси обрав обвинуваченим запобіжнй захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.
12 жовтня слідчі прокуратури Одеської оголосили їм нову підозру за ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 і ч. 1 ст.109 КК України (підготовка до масових заворушень і повалення конституційного ладу відповідно). Суд знову обрав для них 60 діб арешту, а затримані, в свою чергу, знову подали апеляцію на це рішення.