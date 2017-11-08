Апеляційний суд Одеської області скасував запобіжний захід екс-фігурантам "справи 2 травня"

Незважаючи на скасування запобіжного заходу, обвинувачені за ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 та ч.1 ст.109 ККУ залишаться в СІЗО до моменту завершення досудового розслідування, що завершується 17 листопада.

Нагадаємо, С. Долженкова і Є. Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у “справі 2 травня” в частині подій на Грецькій площі. Їм оголосили підозри за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Київський райсуд Одеси обрав обвинуваченим запобіжнй захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

12 жовтня слідчі прокуратури Одеської оголосили їм нову підозру за ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 і ч. 1 ст.109 КК України (підготовка до масових заворушень і повалення конституційного ладу відповідно). Суд знову обрав для них 60 діб арешту, а затримані, в свою чергу, знову подали апеляцію на це рішення.