Апелляционный суд Одесской области отменил меру пресечения экс-фигурантам "дела 2 мая"

Несмотря на отмену меры пресечения, обвиняемые по ч.1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 и ч. 1 ст. 109 УК останутся в СИЗО до момента завершения досудебного расследования, которое продлится до 17 ноября.

Напомним, С. Долженкова и Е. Мефьодова задержали сотрудники СБУ 18 сентября сразу после объявления Ильичевским судом оправдательного приговора в “части 2 мая” в части событий на Греческой площади. Им объявили подозрения по ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Киевский райсуд Одессы избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

12 октября следователи прокуратуры Одесской объявили им новую подозрение по ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 и ч. 1 ст. 109 УК Украины (подготовка к массовым беспорядкам и свержению конституционного строя соответственно). Суд вновь избрал для них 60 суток ареста, а задержанные, в свою очередь, снова подали апелляцию на это решение.