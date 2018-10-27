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AP: Google протестував в Венесуелі додаток по боротьбі з цензурою в ЗМІ

AP: Google протестував в Венесуелі додаток по боротьбі з цензурою в ЗМІ

Київ • УНН

 • 8488 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Корпорація Google запустила додаток, метою якого є боротьба з цензурою по відношенню до незалежних ЗМІ, вперше протестувавши його в Венесуелі. Про це в п’ятницю повідомило агентство Associated Press, інформує УНН.

Згідно з його даними, додаток Intra, яке працює поки тільки на пристроях з операційною системою Android, дозволяє підключити телефон користувача безпосередньо до серверів Google. Це дає можливість користувачам обходити будь-які блокування, які встановлені місцевими інтернет-провайдерами, і обмежує можливості уряду щодо заборони доступу до певних сайтів.

За словами Джареда Коена, засновника і головного виконавчого директора Jigsaw (підрозділ Google), його команда створила цей додаток після тривалої розмови з венесуельськими журналістами, які розповіли йому про складнощі, з якими вони стикаються в Боліваріанської Республіці. “Ми не конструювали Intra (спеціально) для Венесуели, але ідея виникла після нашої бесіди з венесуельськими журналістами”, — сказав Коен.

Після тестового прогону в Венесуелі додаток став доступним для всього світу. Відзначається, що з моменту запуску Intra була завантажена більше 130 тисяч разів.

Як повідомляв УНН, Facebook видалив більше 80 сторінок, груп і акаунтів, пов’язаних з Іраном.

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