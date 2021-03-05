Антирекорд в історії домашніх поєдинків: “Челсі” завдав поразки “Ліверпулю”

Деталі

Автором єдиного гола в матчі став Мейсон Маунт, який всі п’ять м’ячів в поточному сезоні АПЛ забив на виїзді. Молодий англієць відзначився чудовими індивідуальними діями і ідеально точним ударом перед самою перервою. І хоча стартовий склад “синіх” робив ставку на швидкість Тімо Вернера, саме Маунт став головною зіркою матчу — 0:1.

Перемога “Челсі” означає, що “Ліверпуль” вперше в своїй історії програв в п’яти домашніх матчах поспіль. Крім того, “Челсі” перервав свою невдалу серію з п’яти поспіль поразок від “червоних” у рамках АПЛ і випередив “мерсисайдців” у турнірній таблиці на 4 очки — 4-те місце проти 7-го у “Ліверпулю”.

Що передувало цьому

Футболіст клубу АПЛ виявив бажання виступати за збірну України.