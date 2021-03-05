Антирекорд в історії домашніх поєдинків: “Челсі” завдав поразки “Ліверпулю”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Ліверпулі на стадіоні “Енфілд” відбувся центральний матч 29-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Ліверпуль” — “Челсі”, передає УНН з посиланням на сайт “Челсі”.
Деталі
Автором єдиного гола в матчі став Мейсон Маунт, який всі п’ять м’ячів в поточному сезоні АПЛ забив на виїзді. Молодий англієць відзначився чудовими індивідуальними діями і ідеально точним ударом перед самою перервою. І хоча стартовий склад “синіх” робив ставку на швидкість Тімо Вернера, саме Маунт став головною зіркою матчу — 0:1.
Перемога “Челсі” означає, що “Ліверпуль” вперше в своїй історії програв в п’яти домашніх матчах поспіль. Крім того, “Челсі” перервав свою невдалу серію з п’яти поспіль поразок від “червоних” у рамках АПЛ і випередив “мерсисайдців” у турнірній таблиці на 4 очки — 4-те місце проти 7-го у “Ліверпулю”.
Що передувало цьому
Футболіст клубу АПЛ виявив бажання виступати за збірну України.