Антикорупційний суд, саміти та заручники: про що Порошенко говорив із послами G7 та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Повідомляється, що співрозмовники обговорили результати зустрічі лідерів країн “Великої сімки”, яка відбулась 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки України.
Глава держави відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав G7, а також наголосив, що єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв’язку із триваючою російською агресією є дуже важливою.
Особливу увагу було надано питанню українських незаконно утримуваних осіб та політичних в’язнів в Росії. Президент України поінформував про зусилля, які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль у цьому контексті.
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Порошенко відзначив набрання чинності Законом України “Про Вищий антикорупційний суд”, а також поінформував присутніх про спрямування до Вищої ради правосуддя проекту Закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду” відповідно до процедури, визначеної Конституцією України.
Під час зустрічі було обговорено прогрес України на шляху реформ, зокрема у контексті реформування сектору національної безпеки України.
Важливу увагу також надано забезпеченню енергетичної безпеки України та ЄС.
Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна — ЄС та Україна — НАТО у Брюсселі у липні цього року.