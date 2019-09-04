Для пояснень щодо обшуків на UA:Перший - антикоркомітет запросить керівництво ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Антикорупційний комітет Верховної Ради України вирішив запросити керівництво Державного бюро розслідувань на одне зі своїх засідань для надання пояснень щодо проведення обшуків у приміщенні ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Комітету з антикорупційної політики, передає кореспондент УНН.
“Я ставлю на голосування питання про звернення Комітету із запрошенням керівництва Державного бюро розслідувань на одне із засідань Комітету для того, щоб проінформувати про ситуацію із обшуками на “UA:Перший”, — зачитала пропозицію голова Комітету Анастасія Красносільська.
За її словами, рішення було ухвалено, оскільки члени Комітету підтримали пропозицію одноголосно.
При цьому вона уточнила, що дату засідання, на яке запросять представників ДБР, члени Комітету визначать пізніше.
Нагадаємо, 30 серпня УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить обшуки у приміщенні ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” у межах кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб НСТУ, а саме зловживання службовим становищем.