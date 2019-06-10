Анталія переповнена туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Восьмого червня в турецьку Анталью повітряним шляхом прибула рекордна кількість туристів. Про це написав у соціальних мережах губернатор провінції Мюнір Каралоглу, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Каралоглу повідомив, що 8 червня в аеропорти "туристичної столиці" Туреччини прибуло 85 205 туристів.
Губернатор зазначив, що з початку травня в Анталью прибутку 570 422 туриста, що більше показника минулого року на 17 відсотків.
У той же час число туристів, що відвідали Анталію з початку року, зросла на 18 відсотків у порівнянні з минулим роком, досягнувши 3,87 мільйонів чоловік.
Як повідомляв УНН, експерт назвав популярні напрямки для літнього відпочинку за кордоном .