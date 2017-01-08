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Аномальні холоди встановилися в Європі

Аномальні холоди встановилися в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Потоки холодного повітря зі Скандинавії привели до аномально низьких температур по всій Європі. Жертвами холодів стали вже понад двадцять осіб, передає УНН з посиланням на DW.

Аномально низька температура встановилися в перший тиждень нового року в Європі. Найхолодніше було в горах Лапландії — на кордоні між Швецією і Фінляндією. Там термометр показував близько 42 градусів морозу. Правда, до рекордної позначки в мінус 52,6 градуса ще далеко. Цей абсолютний рекорд холоду був зареєстрований в горах Лапландії 2 лютого 1966 року.

Що прийшла зі Скандинавії холодна повітряна маса огорнула як північ, так і південь Європи. У деяких регіонах Польщі температура повітря впала далеко за мінус 20 градусів. Через сильне похолодання в країні тільки за дві доби померли десять чоловік.

В Італії до суботи, 7 січня, жертвами холодів стали сім чоловік, в основному, бездомні. Снігові замети паралізували роботу двох аеропортів. Шляхи для вантажівок з продовольством в напівзруйнований серпневим землетрусом місто Аматріче в центральній частині країни прокладали через замети надзвичайні служби.

У Німеччині в гірських районах Баварії температура досягала 26,9 градуса. Ожеледь скував рух на багатьох автомагістралях країни. У ряді регіонів влада звернулася до населення з проханням не використовувати автомобілі.

На Туреччину і балканські країни обрушилися снігові бурі. У Стамбулі випало до 40 сантиметрів снігу, а в деяких регіонах замети досягають метрової висоти. Супроводжуються хуртовини небувалими для цих місць морозами.

Болгарська влада повідомили про загибель трьох біженців, замерзлих при переході кордону. Повідомлення про перші жертви холоду надходять також з Чехії, Греції та Росії.

У Москві оголошено передостанній, “помаранчевий” рівень небезпеки погоди на 8 січня через аномальні морози. Ніч на Різдво — з температурою 29,9 градуса нижче нуля — синоптики назвали найхолоднішою в російській столиці за останні 120 років.

Як повідомляв УНН, послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня.

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