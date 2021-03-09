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Англійська має бути обов'язковою другою мовою в Україні - Данілов

Англійська має бути обов'язковою другою мовою в Україні - Данілов

Київ • УНН

 • 20454 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що англійська мова має бути обов'язково другою мовою в Україні. Про це він сказав під час Всеукраїнського Форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну та фундаментальну мову нашої незалежності. І на превеликий жаль ми за 30 років не звернули увагу на англійську, яка має бути обов'язково другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від РФ", - сказав Данілов.

Деталі

За його словами, раніше політики загравали з російською мовою та копали яму, в якій сьогодні опинилася Україна.

"Я ще раз наголошую, знання молоді англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійська мова має використовуватися з дитячого садка та школи…", - сказав Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання мови не на часі й українська мова повністю захищена.

Українські Національні Новини

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