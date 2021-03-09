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Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине - Данилов

Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине - Данилов

Киев  •  УНН

 • 20435 просмотра

КИӤВ. 9 марта. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что английский язык должен быть обязательно вторым языком в Украине. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И к сожалению мы за 30 лет не обратили внимание на английский, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от РФ", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, ранее политики заигрывали с русским языком и копали яму, в которой сегодня оказалась Украина.

"Я еще раз подчеркиваю, знания молодежи английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы...", - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка несвоевременный и украинский язык полностью защищен.

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