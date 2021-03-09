Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине - Данилов

Цитата:

"К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И к сожалению мы за 30 лет не обратили внимание на английский, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от РФ", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, ранее политики заигрывали с русским языком и копали яму, в которой сегодня оказалась Украина.

"Я еще раз подчеркиваю, знания молодежи английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы...", - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка несвоевременный и украинский язык полностью защищен.



