Англія тріумфувала на юніорському чемпіонаті Європи з футболу

Збірні Англії та Іспанії зустрічалися влітку в фіналі ЧЄ серед юнаків до 17 років у Словаччині, де іспанці пішли від поразки на шостій хвилині доданого часу, а потім взяли верх в серії 11-метрових.

Іспанці вели з рахунком 2:0 до 31-й хвилині завдяки дублю Серхіо Гомеса. Однак Райан Брюстер, який робив хет-трики в чвертьфіналі та півфіналі, ще до перерви відквитав один м'яч. У другому таймі по голу забили Морган Гіббс-Уайт і Марк Геї, а Філ Фоден оформив дубль.

Примітно, що гравець "Манчестер Сіті" Фоден отримав "Золотий м'яч" як кращий футболіст турніру, а форвард "Ліверпуля" Брюстер удостоївся "Золотої бутси".

Варто відзначити, що раніше в 2017 році англійці стали першими на чемпіонаті світу серед юнаків до 20 років у Південній Кореї.

Була ще й перемога в Грузії на чемпіонаті Європи серед юнаків до 19 років.

Додамо також, Англія стала першою в історії нацією, яка виграла за рік три міжнародних юнацьких турніру (світових або континентальних).