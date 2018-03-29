Анексія Криму та окупація Донбасу: Мін'юст розказав про хід справ у ЄСПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна передала до Європейського суду з прав людини юридичні позиції у справах щодо анексії Криму та окупації Донбасу. Про це повідомив під час брифінгу міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

"Ми передали по двох великих справах наші юридичні позиції. Це справа по Криму: незаконна анексія Криму, порушення прав людини – вбивства, викрадення, втрата майна українськими громадянами на території Криму. Друга велика справа – це перші найбільш гарячі події на Донбасі, щодо якої ми так само подали юридичну позицію з доказами та свідченнями свідків. В кінці минулого року і в поточному році ми звернулися до Європейського суду з проханням, щоб вони визначили процесуальний графік розгляду даної справи. Після того, як ми його отримаємо, зможемо спрогнозувати, орієнтовно, коли будуть винесені ці рішення", - зауважив він.

Петренко додав, що зараз це питання перебуває на розгляді в Європейському суді, і Мін'юст очікує, що такий графік буде визначено в цьому році: як будуть допитуватись свідки, чи вони будуть допитуватись на території України відповідною колегією судей, яка сюди приїде, чи буде організовано допит свідків безпосередньо у Стразбурзі, як будуть досліджуватись докази.

Нагадаємо, у ЄСПЛ перебуває п'ять міждержавних справ "Україна-Росія" через агресію РФ.

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