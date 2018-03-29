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Аннексия Крыма и оккупация Донбасса: Минюст рассказал о ходе дел в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 12787 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина передала в Европейский суд по правам человека юридические позиции по делам относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Об этом сообщил во время брифинга министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Мы передали по двум большим делам наши юридические позиции. Это дело по Крыму: незаконная аннексия Крыма, нарушения прав человека - убийства, похищения, потеря имущества украинскими гражданами на территории Крыма. Второе большое дело - это первые самые горячие события на Донбассе, в отношении которого мы так же подали юридическую позицию с доказательствами и показаниями свидетелей. В конце прошлого года и в текущем году мы обратились в Европейский суд с просьбой, чтобы они определили процессуальный график рассмотрения данного дела. После того, как мы его получим, сможем спрогнозировать, ориентировочно, когда будут вынесены эти решения", - отметил он.

Петренко добавил, что сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Европейском суде, и Минюст ожидает, что такой график будет определен в этом году: как будут допрашиваться свидетели, будут ли они допрашиваться на территории Украины соответствующей коллегией судей, которая сюда приедет, или будет организован допрос свидетелей непосредственно в Страсбурге, как будут исследоваться доказательства.

Напомним, в ЕСПЧ находится пять межгосударственных дел "Украина-Россия" из-за агрессии РФ.

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