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Андрія Костіна пропонують призначити головою комітету ВР з правової політики

Андрія Костіна пропонують призначити головою комітету ВР з правової політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Андрія Костіна пропонують призначити головою комітету ВР з правової політики, замість Ірини Венедиктової, призначеної в.о. глави Державного бюро розслідувань, пише УНН з посиланням на Telegram-канал депутата Олексія Гончаренка.

“Блискавка! На главу Комітету з правової політики ВР замість Венедиктової, призначеної в.о. глави ДБР, Слуги („Слуга народу“ — ред.) пропонують Андрія Костіна”, — написав Гончаренко.

Як повідомлялося раніше, питання щодо зміни керівництва у деяких комітетах Верховної Ради будуть розглянути найближчим часом. Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу після засідання погоджувальної ради.

Так, на питання про те, чи будуть поточного тижня розглядатись кадрові питання, зокрема, про складення депутатських повноважень Іриною Венедіктовою та призначення замість неї голови комітету з питань правової політики, Разумков відповів : “щодо Венедіктової — буде розглядатись це питання”.

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