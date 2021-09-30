Амстердамський аеропорт "найняв" на роботу свиней

В обов'язки нових "співробітників" входить відлякування птахів від літаків, оскільки пернаті несуть небезпеку для повітряного судна у момент зльоту і посадки.

Тварини будуть пастися на полях між злітно-посадковими смугами.

Окрім свиней, це завдання виконують спеціальні диспетчери, які використовують для цих цілей сигнальні ракети і лазер.

До слова

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної організації "Відкриті клітки" .

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.