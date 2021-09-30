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Амстердамский аэропорт "нанял" на работу свиней

Амстердамский аэропорт "нанял" на работу свиней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Руководство амстердамского аэропорта "Схипхол" "наняло" на работу 20 свиней. Об этом пишет Euro Weekly News, передает УНН.

В обязанности новых "сотрудников" входит отпугивание птиц от самолетов, поскольку пернатые предоставляют опасность для воздушного судна в момент взлета и посадки.

Животные будут пастись на полях между взлетно-посадочными полосами.

Помимо свиней, эту задачу выполняют специальные диспетчеры, использующие для этих целей сигнальные ракеты и лазер.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является наиболее порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной организации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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