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Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича

Київ • УНН

 • 19163 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича, а також відзначає, що "немає сумнівів у тому, що білоруська влада використала фальшиву загрозу вибуху і винищувач МіГ, щоб змусити приземлитися літак, який летів з однієї країни Європейського Союзу в іншу", передає УНН із посиланням на заяву організації.

Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича

Цитата

“Немає сумнівів у тому, що білоруська влада використала фальшиву загрозу вибуху і винищувач МіГ, щоб змусити приземлитися літак, який летів з однієї країни Європейського Союзу в іншу. Причому це було зроблено з єдиною метою — затримати й змусити замовкнути критично налаштованого щодо білоруської влади журналіста, який виїхав із країни.

Хоча це звучить як сценарій до голлівудського фільму, насправді це реальність очевидного акту повітряного піратства, яка відверто лякає. Європейський союз і решта світу повинні відреагувати на цю ситуацію й закликати до негайного звільнення Романа Протасевича. Йому мають дозволити покинути Білорусь і відправитися до країни, яку сам обере”, — заявила директорка Amnesty International у регіоні Східної Європи й Центральної Азії Марі Стразерс.

Контекст

23 травня 26-річного Романа Протасевича, який до вересня 2020 року керував найбільшими білоруськими опозиційними Telegram-каналами NEXTA й NEXTA Live, затримали в аеропорту Мінська. Це сталося після того, як літак із ним, що направлявся до Литви, здійснив вимушену посадку через імовірну загрозу вибуху, що виявилася помилковою. Винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі супроводжував цивільний літак при посадці на запасний аеродром у Мінську.

Минулого року NEXTA і наближені ТГ-канали були оголошені “екстремістськими” та згодом заборонені в Білорусі в рамках жорстокого придушення владою мирного інакомислення після президентських виборів 9 серпня, результати яких широко оскаржуються. Романа Протасевича і його соратника Степана Путила довільно внесли до списку “осіб, причетних до терористичної діяльності”. Їм також заочно пред’явили звинувачення в “розпалюванні масових заворушень”, “грубому порушенні громадського порядку” і “розпалюванні ненависті” щодо державних посадових осіб і співробітників правоохоронних органів. Ці злочини караються позбавленням волі на строк до 15 років.

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